«Die EU, Apple und Harvard - wer nicht spurt, bekommt vom US-Präsidenten sein Fett weg», heisst es in einem Kommentar von Bantleon. «Die Attacken von Donald Trump sorgen weiter für Unruhe an den Finanzmärkten, die sich zuletzt oft aber auch schnell wieder gelegt hat.» Umso wichtiger sei es, die grossen Linien im Blickfeld zu halten. Für die Deka-Bank wiederum «scheint die Drohung vom Freitag in das 'normale' Muster von Trumps Verhandlungsstrategie zu fallen, wo mit Maximalforderungen Unruhe auf der Gegenseite verursacht werden soll.» Jenseits der Zoll-Kapriolen werden Investoren in dieser Woche vor allem dem Mittwoch entgegenfiebern. Dann legt Nvidia Zahlen vor, bei denen vor allem der Ausblick ein Realitätscheck für die KI-Euphorie am Markt sein wird.