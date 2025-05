Insgesamt sei der Handel aber von einer gewissen abwartenden Haltung geprägt, kommentiert ein Händler. Er bezieht sich damit auf die Märkte in den USA und Grossbritannien, die nach einem langen Wochenende erst mit dem heutigen Dienstag auf Trumps jüngste Volte reagieren können. Für die Wall Street deuten die Futures aktuell einen freundlichen Start an und der FTSE100 zieht klar an. Wie eine Händlerin ergänzt, seien diese Kursgewinne faszinierend. Denn die Realität sei, dass sich mit jeder neuen Information das kollektive Wohlergehen verschlechtere. «Die Zölle werden nicht unter das 'universelle' Niveau von 10 Prozent gesenkt, und Marktrallyes werden nicht durch gute Nachrichten ausgelöst, sondern durch die am wenigsten schlechte der Optionen - sobald Trump oder seine Regierung eine zuvor verrückte Haltung aufweichen.» Es bleibe daher abzuwarten, ob der derzeitige Optimismus von Dauer sein wird.