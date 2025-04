In der zweiten Reihe fallen neben den gebeutelten Tech-Werten die Aktien von Santhera (+2,4 Prozent) mit Gewinnen positiv auf. Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree erneut positive Nachrichten vermeldet. So könnte neben dem Start der Verschreibungen in England eine Zulassung in Kanada noch in diesem Jahr möglich werden.