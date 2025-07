Die am Vortag verabschiedete «One Big Beautiful Bill» wird an den Märkten zudem als zweischneidiges Schwert aufgenommen. So bringe das Gesetzespaket für US-Unternehmen zwar erhebliche Steuererleichterungen, jedoch werden dadurch die Staatsschulden auch erheblich steigen. Laut einem Händler wird damit die «Glaub- und Kreditwürdigkeit der USA weiter leiden» und die Anleiherenditen steigen, was dann «Gift für den Aktienmarkt wäre.» Enttäuschende Nachrichten gab es auch von der Konjunktur in Deutschland und Frankreich, wo sich der Auftragseingang der Industrie beziehungsweise die Industrieproduktion schlechter als erwartet entwickelt hatten. Insgesamt verläuft der Handel am Freitag aber in ruhigen Bahnen und die Umsätze sind tief, heisst es von Händlern. Im weiteren Handelsverlauf sind auch keine wesentlichen Impulse zu erwarten, da die Märkte in den USA wegen des «Independence Day» geschlossen sind.