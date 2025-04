Die Entwicklungen im Zollstreit und die politischen Kapriolen der US-Regierung hielten den Risikoappetit der Anleger in Schach, heisst es weiter. Im Blick der Anleger bleiben auch die Verhandlungen mit China als auch die Aussicht auf eine mögliche Einigung mit der EU. Zudem könnten Impulse von der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington sowie einem Treffen der G20-Finanzminister ausgehen. Hierzulande zieht allerdings die geplante Fusion der beiden Versicherungsgruppen Baloise und Helvetia einen Grossteil der Aufmerksamkeit an sich.