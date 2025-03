Am Mittwoch, am «Tag der Befreiung in Amerika», von dem US-Präsident Donald Trump schon so lange spricht, soll ein grossangelegtes Zollpaket vorgestellt werden. Die bereits angekündigten Auto-Zölle könnten also nur ein Vorgeschmack sein auf weitere Sonderabgaben. Am Sonntag sagte Trump, dass die Zölle alle Länder umfassen würden und nicht nur eine kleinere Gruppe von zehn bis 15 Ländern mit den grössten Handelsungleichgewichten. «Der 2. April 2025 könnte in die Geschichte eingehen als der Tag, der das Ende einer seit dem Zweiten Weltkrieg andauernden Ära markiert: die eines weitgehend liberalen Welthandels», kommentiert die deutsche Helaba. Unsicher ist noch, ob und wie die EU antworten wird. Es sei wohl besser, den «Tag der Befreiung» abzuwarten, sagt ein Händler.