Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Anleger am Mittwoch zurück. Denn vor dem langen Wochenende, allerdings nach Börsenschluss, stehen mal wieder Quartalszahlen vom Chip-Giganten Nvidia im Kalender. «Und die Erwartungen sind - wie eigentlich immer - gross; Nvidia muss liefern», kommentiert ein Händler. Marktverwerfungen bei Missfallen sind also nicht ausgeschlossen. Hierzulande können Anleger allerdings erst am Freitag mit ihrer Reaktion nachziehen, denn die heimischen Märkte bleiben wegen Auffahrt geschlossen.