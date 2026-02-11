Am Nachmittag richtet sich dann der Fokus auf den verschobenen US-Arbeitsmarktbericht. Bereits im Detailhandelsumsatz hatte sich eine merkliche Abkühlung beim US-Konsum gezeigt - nun werde darauf geschaut, inwieweit der US-Arbeitsmarkt seine Abschwächung fortsetzt oder sogar beschleunigt, so ein Händler. Bei einer negativen Überraschung und dann möglicherweise rückläufigen Inflationsdaten am Freitag könnten neue Zinssenkungshoffnungen aufflammen. «Obwohl es schon ein wenig paradox wäre, wenn sich Powell nach dem Streit mit Trump doch noch mit einer Lockerung verabschieden würde», so ein Experte.