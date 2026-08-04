Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seiner freundlichen, aber auch etwas zurückhaltenden Seite gezeigt. Einerseits schieben die Gewinne von der Wall Street - besonders im Tech-Sektor - an. Und auch neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind gut für die Stimmung. Andererseits ist das Muster von abgesagten Angriffen zu Gunsten von Gesprächen gepaart mit Drohungen von US-Präsident Trump altbekannt, sagen Börsianer. Die Börse brauche für nachhaltige Anstiege greifbare Fortschritte im Nahen Osten.