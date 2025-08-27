Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch trotz Rückenwind von der Wall Street mehr oder weniger stabil. Es herrsche vor den Zahlen des Chip-Giganten Nvidia spürbare Zurückhaltung, heisst es am Markt. Denn die Erwartungen seien wie üblich sehr hoch, und der Einfluss sei nicht nur auf die Tech-Branche, sondern auf die Börsen weltweit enorm. «Und jede Gewinnserie reisst einmal - die Frage ist nur, wann», kommentiert ein Händler. Der US-Techriese habe durchaus das Potenzial, einen Trend zu kippen. «Am Abend wissen wir dann, ob Nvidia wirklich das krönende Ende der US-Berichtssaison ist.»