Auf der anderen Seite sorge angesichts der hohen Zinssenkungserwartungen auch das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag beginnt, für Zurückhaltung. Dort steht die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell im Fokus. Powell steht stark unter Druck durch Trump, der Zinssenkungen fordert und den Fed-Chef schon seit geraumer Zeit aus dem Amt drängen will. Nun wird erwartet, dass Powell die Märkte auf eine erste Zinssenkung im September vorbereiten könnte. Eingepreist sind 25 Basispunkte. Die Erwartungen dürften aber von den bis dahin noch anstehenden Konjunkturzahlen mitbeeinflusst werden. Im Laufe der Woche stehen diverse Einkaufsmanagerindizes sowie das Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung an.