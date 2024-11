Am Schweizer Aktienmarkt herrscht vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten eine gewisse Zurückhaltung. Im Vormittagshandel machten die Indizes zwar ihre frühen Verluste wieder wett, so richtig nach oben geht es allerdings nach den jüngsten Gewinnmitnahmen an der Wall Street nicht. Derweil läuft die Berichtssaison langsam aus und Anleger richten ihren Fokus bereits auf die letzten Wochen des Jahres.