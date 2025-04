CHI-MINH-STADT/BANGKOK (awp international) - Einige südostasiatische Aktienmärkte haben feiertagsbedingt mit einem Tag Verspätung auf das Zollpaket des US-Präsidenten Donald Trump reagiert und deutlich nachgegeben. So gerieten am Dienstag die Börsen in Jakarta, Ho-Chi-Minh-Stadt und Bangkok stark unter Druck. Sie waren am Montag jeweils geschlossen geblieben und konnten deshalb erst jetzt das von den USA ausgelöste Zollchaos und die damit verbundene Ängste vor einem herben Konjunktureinbruch verarbeiten. Die Märkte Südostasiens sind stark exportabhängig und insofern erheblich von den verhängten Importzöllen betroffen.