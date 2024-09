Rückenwind mit China-Hoffnungen

Waren in den vergangenen Wochen hauptsächlich Nachrichten zur schwachen Konsumstimmung in China der Grund für den Kursrückgang, gibt es nun Rückenwind aus dem «Reich der Mitte». Nachdem am Dienstag die chinesische Zentralbank mit der Erhöhung eines eher zweitrangingen Leitzinses die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen angefacht hatte, doppelte die chinesische Regierung am Donnerstag mit Forderungen zur Unterstützung der Wirtschaft nach.