Nvidia hat am Mittwoch vor den nachbörslich erwarteten Quartalszahlen unter Druck gestanden. Die Papiere des Chipherstellers verloren gut zwei Stunden vor Börsenschluss in New York 2,4 Prozent auf 125,20 Dollar. Damit bewegten sie sich in der Kursspanne der vergangenen Tage zwischen etwas unter 123 und gut 131 Dollar. Der technologielastige Index Nasdaq 100 verlor am Mittwoch 1,2 Prozent, der marktbreite und mit Tech-Werten gespickte S&P 500 sank um 0,7 Prozent.