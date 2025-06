Die Aktienmärkte im Nahen und Mittleren Osten haben zum Wochenbeginn zugelegt. So ging es am Montag an der Börse in Qatar um 1,7 Prozent nach oben und an der Saudia Arabia Stock Exchange um 1,3 Prozent. Die Börse der Vereinigten Arabischen Emirate lag leicht im Plus. Die israelische Börse, die bereits am Sonntag nach deutlichen Anfangsverlusten etwas höher aus dem Handel gegangen war, legte weiter zu. Der Leitindex der ägyptischen Börse, der am Sonntag deutlich unter Druck geraten war, endet nur etwas höher.