Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Aktion 317 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel in der Schweiz verteilt und 285'000 Franken für Winterhilfeprojekte in Osteuropa und Zentralasien bereitgestellt. Insgesamt konnten mehr als 50'000 Menschen in der Schweiz und im Ausland von der Aktion profitieren. 702'000 Menschen in der Schweiz sind von Armut betroffen.