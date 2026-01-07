Lediglich knapp 52 Prozent der Aktionärsstimmen hiessen demnach an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Übernahme gut. Damit seien die Bedingungen für eine Übernahme durch Cicor nicht erfüllt.
Das Resultat sei klar und der Verwaltungsrat von TT Electronics werde sich nun weiterhin auf das Tagesgeschäft konzentrieren, liess sich Warren Tucker zitieren, der Verwaltungsratspräsident von TT Electronics.
Eine Stellungnahme von Cicor ist für später angekündigt, der Zeitpunkt ist aber noch offen.
