Der Beschluss zur Kapitalerhöhung soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung gefasst werden, wie die Aktionärsgemeinden am Donnerstag mitteilten. Weil die Gemeinde Bubikon ihre Beteiligung an der Kapitalerhöhung an der Urnenabstimmung Ende November ablehnte, beträgt das von den Stimmberechtigten gesprochene neue Kapital derzeit nur 46,88 Millionen Franken.