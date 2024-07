Nach der geplatzten Hauptversammlung des Waffenherstellers Heckler & Koch geht der Machtkampf unter Anteilseignern weiter. Der Grossaktionär Andreas Heeschen erschien am Mittwoch vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht, wo er Hauptversammlungsbeschlüsse von H&K aus dem Jahr 2022 kippen will (Aktenzeichen 31 O 131/22 KfH). In erster Instanz hatte er vor dem Stuttgarter Landgericht den Kürzeren gezogen, nun folgt die nächste Instanz.