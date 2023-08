Sollte die Schweiz beschlagnahmte Gelder an Russland zurückzahlen, werde das Land Zentrum einer internationalen Krise, warnte Browder im am Montag publizierten Interview mit CH Media. Konkret sprach der britische Aktivist von 14 Millionen Franken. Das Geld soll an Russen zurückbezahlt werden, die unter anderem auf der Sanktionsliste der USA stehen.