Die «Financial Times» hatte zuerst darüber berichtet. Elliott und die LSEG lehnten ‌eine Stellungnahme ab. Der Konzern, der seit der Übernahme von Refinitiv im Jahr 2019 auch ein bedeutender Anbieter von Finanzdaten und -analysen ist, kämpft mit Sorgen, ​dass zunehmender Wettbewerb und Künstliche Intelligenz die Erträge schmälern ​könnten. Analysten der Barclays Bank erklärten, die ​jüngste Abwertung der Aktie sei übertrieben. LSEG steht an der Börse unter Druck. Die ‌Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Reuters liefert Nachrichten für das LSEG-Datenportal Workspace.