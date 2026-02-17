«Manchmal wird es dunkel, aber der Morgen kommt»

Weltweite Schlagzeilen machte er jedoch vor allem mit seinen Bewerbungen um die Präsidentschaftskandidatur der demokratischen Partei. Zweimal, 1984 und 1988, bewarb er sich als Kandidat für die US-Demokraten - jedoch erfolglos, denn damals war er seiner Zeit weit voraus. Als der linke Schwarze zum ersten Mal versuchte, dem weissen Establishment der Demokraten Paroli zu bieten, war das eine Sensation. Niemand gab dem mit bemerkenswertem Redetalent und untrüglichem Gespür für Emotionen ausgestatteten Baptistenpfarrer eine Chance. Jackson galt als Bürgerschreck und Aussenseiter. In den Vorwahlen schaffte er mit dem dritten Platz einen Achtungserfolg.