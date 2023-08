Bei einem Angriff einer militant-islamistischen Miliz im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens elf syrische Soldaten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mitteilte, wurden mindestens 20 weitere Soldaten verletzt. Demnach soll die Gruppe Ansar al-Tawhid für den Angriff am Samstag in der Provinz Idlib verantwortlich sein.

27.08.2023 11:54