Die Schweiz und Deutschland gehören laut der Studie dabei zu den wichtigsten Zielmärkten aktivistischer Aktionäre. «Mit 17 wahrscheinlichen Zielen wird für die Schweiz der stärkste Anstieg des Aktionärs-Aktivismus erwartet.» Acht Schweizer Firmen könnten dabei bereits in den kommenden sechs bis zwölf Monaten zur Zielscheibe werden. In Deutschland geht A&M von insgesamt 33 potenziellen Zielen aus, wobei elf bereits binnen eines Jahres ins Visier aktivistischer Investoren geraten könnten. Am stärksten angesteuert würde Grossbritannien, wo der Berater in den kommenden 18 Monaten insgesamt 49 Unternehmen durch aktivistische Kampagnen gefährdet sieht.