Swissmedic bestätigte am Montag die entsprechende Medienmitteilung von Moderna. Die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes Spikevax LP.8.1 basiert laut dem Unternehmen auf Herstellungsdaten sowie auf bestehenden klinischen, nichtklinischen und Real-World-Daten, die die Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Covid-19-Impfstoffe von Moderna belegen.
Für die Zulassung dieser neuen Variante wurden demnach Herstellungsdaten (CMC - Chemistry, Manufacturing and Control) und präklinische Daten, also keine neuen klinischen Daten, eingereicht.
(AWP)