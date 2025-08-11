Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat einem aktualisierten Covid-19-Impfstoff des in den USA ansässigen Pharmakonzerns Moderna die Zulassung erteilt. Der Impfstoff in der Fertigspritze zur aktiven Immunisierung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt.