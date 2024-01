Seit der Inbetriebnahme im Dezember 1984 investierte die KKL nach eigenen Angaben rund 1,5 Milliarden Franken in die Modernisierung und Instandhaltung der Anlage. Der Betreiber will mit Blick auf eine zuverlässige Stromproduktion bis mindestens ins Jahr 2045 nochmals eine Milliarde Franken in weitere Erneuerungsprojekte investieren, wie es in der Medienmitteilung hiess.