Das Wiederanfahren der Anlage erfolge schrittweise und sei mit umfangreichen Tests verbunden, teilte die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) am Freitag mit. Nach der Synchronisation mit dem Stromnetz werde die Leistung in Stufen erhöht, so dass das AKW in den nächsten Tagen wieder die volle Leistung erreiche.