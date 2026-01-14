Das Atomkraftwerk habe vor allem im Winter zur Versorgungssicherheit beigetragen und den Bedarf von rund zwei Millionen Haushalten gedeckt, hiess es weiter.
Die Produktion war während der vierwöchigen Revision unterbrochen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat bescheinigte dem Werk einen guten Zustand und die Voraussetzungen für einen sicheren Langzeitbetrieb.
Die Digitalisierung der Sicherheitsleittechnik und andere Projekte wurden weitergeführt. Investitionen von rund einer Milliarde Franken sind geplant, um den Betrieb mindestens bis 2045 zu sichern. Seit dem 1. Januar 2026 leitet Diana Naidoo das Werk.
