Am vergangenen Wochenende habe das Werk seine Leistung reduziert, um eine kleine Reparatur an einem Frequenzumrichter vorzunehmen. Um das System nach den Arbeiten geordnet wieder in Betrieb zu nehmen, werde die Anlage am Dienstag temporär vom Stromnetz getrennt und in einem geregelten Ab- und Anfahrprozess neu gestartet.