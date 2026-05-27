Der Offerte zufolge sollten die Aktionäre 73,00 Euro je Aktie in bar erhalten, die reguläre Jahres- und Zwischendividende ausgenommen. Damit wäre Akzo Nobel mit rund 12,49 Milliarden Euro bewertet worden. Dem Vorstoss sei ein erstes Angebot vom 16. April vorausgegangen, das Akzo Nobel am 22. April abgelehnt habe, hiess es weiter.
Nippon Paint wollte ein öffentliches Barangebot unterbreiten. Nach Abschluss der geplanten Transaktion sollte der japanische Farben- und Lackehersteller die Geschäftsbereiche Decorative Paints und Industrial Coatings von Akzo Nobel behalten, während die Bereiche Automotive & Specialty Coatings, Marine & Protective Coatings sowie Powder Coatings separat an den Konkurrenten Sherwin-Williams aus den USA verkauft werden sollten.
Der Vorschlag sei nicht als «überlegenes Angebot» im Sinne der Fusionsvereinbarung mit dem US-Konkurrenten Axalta einzustufen und werde diese Kriterien auch voraussichtlich nicht erfüllen, begründete der Konzern seine Ablehnung. Der gebotene Preis bilde den Wert von Akzo Nobel und dessen langfristige Perspektiven, einschliesslich der Vorteile der empfohlenen Fusion mit Axalta, bei weitem nicht angemessen ab.
Beide Gremien empfehlen daher weiterhin einstimmig die als Zusammenschluss unter Gleichen geplante Fusion von Akzo Nobel und Axalta. Akzo Nobel und Axalta hatte im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt./err/tav/stk
(AWP)