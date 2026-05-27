Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und The Sherwin-Williams Company ausgeschlagen. Der Vorstand habe am 1. Mai ein zwei Tage zuvor eingegangenes unverbindliches und an Bedingungen geknüpftes Barangebot für sämtliche ausstehenden Akzo-Nobel-Aktien abgelehnt, teilte der Konzern am Mittwoch in Amsterdam mit. Stattdessen halten die Niederländer an ihren Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Axalta fest. An der Börse machte die Aktie nach den Nachrichten einen Kurssprung um zuletzt knapp 16 Prozent auf fast 61 Euro.