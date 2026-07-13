Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat wieder Interesse vom japanischen Rivalen Nippon Paint Holdings auf sich gezogen. Es geht um die Farbensparte von Akzo unter anderem mit der Marke Dulux, die sich Nippon mittels eines indikativen Gebotes über 7,5 Milliarden Euro sichern will. Akzo und Nippon bestätigten am Montag entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg. Allerdings sei der vorgeschlagene Deal zu niedrig, hiess es von den Niederländern, die weiter an der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta festhalten wollen. Diese empfiehlt das Management auch weiter einstimmig den Anlegern.