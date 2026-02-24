Der alt Bundesrat ist der Ansicht, dass die Welt derzeit die dritte Phase des «Abbaus des Völkerrechts» durchläuft, in der «nur noch die Impulse und die Macht der Mächtigen die Beziehungen bestimmen». Er bezog sich dabei insbesondere auf den Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch eine US-Militäraktion und auf die Spannungen rund um Grönland.