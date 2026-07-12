Die Vereinigten Arabischen Emirate gerieten wieder unter Beschuss. Dort würden Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Katastrophenschutz warnte die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen. Die Behörde teilte einige Stunden später mit, die Lage im Land sei stabil und es gebe keine Hinweise auf Gefahren.