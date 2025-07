Alaska Airlines war zuletzt vor allem wegen Problemen mit Flugzeugen des von Sicherheitsproblemen geplagten US-Flugzeugbauers Boeing in die Schlagzeilen geraten. So war es unter anderem im Januar 2024 bei einer Alaska-Airline-Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 9 zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen: Kurz nach ihrem Start in Portland im US-Bundesstaat Oregon verlor das Flugzeug ein Teil der Kabinenwand. Daraufhin musste die Maschine umkehren und notlanden.