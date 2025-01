Der Mini-Staat solle nach dem Vorbild des Vatikans in Rom errichtet werden, sagte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama am Samstag. Damit werde die religiöse Toleranz bewahrt und gefördert. Der Kleinstaat hätte eine eigene Verwaltung und würde die Souveränität Albaniens nicht in Frage stellen. Dort sollen keine Steuern erhoben werden. Es werde auch keine Polizei und keine Mauern geben. Rama nannte keine Einzelheiten zum Zeitplan. Das albanische Parlament müsste den Plan noch absegnen.