Ähnlich klingt es bei JPMorgan und auch Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger attestiert Alcon ein gemischtes Quartalsergebnis. So seien die Erwartungen bei Umsatz und Core-EBIT leicht verfehlt worden, allerdings gehe der Trend mit Blick auf das Wachstum und die Margenentwicklung in die richtige Richtung. Insgesamt seien durchaus Verbesserungen erkennbar, die Markterwartungen an Alcon seien aber auch gestiegen und nun nicht voll erfüllt worden.