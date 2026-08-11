Die Aktien von Alcon sind am Dienstag mit festeren Notierungen in den regulären Handel gestartet. Die am Vorabend publizierten Zahlen zum zweiten Quartal sind vor allem gewinnseitig über den Erwartungen ausgefallen. Und nach mehreren Gewinnwarnung in der Vergangenheit hat der in der Augenheilkunde tätige Konzern diesmal mit einer Erhöhung der Prognose aufgewartet.