Gegen 9.30 Uhr sacken die Titel um 11 Prozent ab auf 64,44 Franken. Die ist der grösste Verlust seit Anfang April. Der SMI wird zeitgleich um 0,20 Prozent tiefer erwartet.
Alcon hat am Dienstagabend nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die teilweise hinter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten zurückblieben. Während der Umsatz tiefer als von ihnen erwartet ausfiel, konnte Alcon dank tieferer Steuern aber beim Gewinn je Aktie etwas besser abschneiden. Vor allem die gesenkte Guidance könnte aber bei Investoren für Enttäuschung sorgen, sind sich die Experten einig.
So schreibt etwa die zuständige Citigroup-Analystin, sie betrachte die Zahlen zum zweiten Quartal sowie den Ausblick als enttäuschend - auch wenn die Erwartungen bereits niedrig gewesen seien. «Ich erkenne zwar die Marktschwäche an - der Hauptgrund für die Prognoseanpassung-, sehe Alcon jedoch weiterhin am Anfang eines bedeutenden Produktlaunch-Zyklus, dessen Beiträge im Laufe des zweiten Halbjahres 2025/ersten Semesters 2026 deutlicher werden dürften.» Damit fasst sie in etwa den Ton ihrer Kollegen zusammen.
Auch bei der RBC hebt der zuständige Analyst neben seiner generellen Enttäuschung positive Aspekte wie das starke Geschäft mit den implantierbaren Linsen sowie ein solides Kontaktlinsen-Geschäft hervor. Bei den chirurgischen Geräten sei der Umsatz zwar langsamer als erhofft gewachsen. Die Lancierung des Hoffnungsträgers Unity sei aber noch in einem frühen Stadium und daher rechne er in der zweiten Jahreshälfte hier mit einer Beschleunigung.
hr/ra
(AWP)