So schreibt etwa die zuständige Citigroup-Analystin, sie betrachte die Zahlen zum zweiten Quartal sowie den Ausblick als enttäuschend - auch wenn die Erwartungen bereits niedrig gewesen seien. «Ich erkenne zwar die Marktschwäche an - der Hauptgrund für die Prognoseanpassung-, sehe Alcon jedoch weiterhin am Anfang eines bedeutenden Produktlaunch-Zyklus, dessen Beiträge im Laufe des zweiten Halbjahres 2025/ersten Semesters 2026 deutlicher werden dürften.» Damit fasst sie in etwa den Ton ihrer Kollegen zusammen.