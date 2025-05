Nicht ganz so enttäuscht zeigt sich der zuständige ZKB-Experte. «Die zahlreichen neuen Produkteinführungen wie die Unity VCS, PanOptix Pro, die Wochenlinsen Precision7 und die neusten Augentropfen Systane Pro PF werden das Wachstum von Alcon im zweiten Semester beschleunigen», heisst es in dem Kommentar. Bei den ersten zwei genannten Lancierungen kam es zu einer Zurückhaltung bei Kunden für die alten Produkte, was einen Grossteil des etwas schwächeren organischen Wachstums erkläre. Dies besorge ihn nicht.