Alcon hat das im vergangenen April gestartete Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 750 Millionen US-Dollar beendet. Insgesamt hat Alcon dabei gut 9,3 Millionen Aktien oder 1,9 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, wie der Augenheilkonzern am Dienstag mitteilte.