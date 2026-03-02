Die Linsen werden zur Korrektur von Alterssichtigkeit (Presbyopie) nach einer Kataraktoperation genutzt. Der Konzern plant laut einer Mitteilung vom Montag, im Laufe des Jahres weitere Linseninnovationen auf den Märkten einzuführen.
sta/hr
(AWP)
Die Intraokularlinsen (IOLs) des Augenpflegespezialisten Alcon wurden gemäss Angaben des Konzerns weltweit bereits mehr als 175 Millionen implantiert. Das Produkt wird zur Behandlung von Katarakterkrankungen eingesetzt.
Die Linsen werden zur Korrektur von Alterssichtigkeit (Presbyopie) nach einer Kataraktoperation genutzt. Der Konzern plant laut einer Mitteilung vom Montag, im Laufe des Jahres weitere Linseninnovationen auf den Märkten einzuführen.
sta/hr
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|65.84
14:38:24
|-1.53%
-1.02