Ausblick bestätigt

Im Ausblick bestätigte das Unternehmen die allermeisten Ziele für das Gesamtjahr. So erwartet Alcon für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz zwischen 9,9 und 10,1 Milliarden US-Dollar und ein organisches Plus von 7 bis 9 Prozent. CEO Endicott erklärte allerdings am Mittwoch an einer Telefonkonferenz, dass er derzeit von einem Wert im unteren Bereich dieser Spanne ausgehe.