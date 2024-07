Die DSLT-Technologie ist gemäss dem Communiqué in der EU und im Vereinigten Königreich zugelassen. Zudem erhielt das Gerät die 510(k)-Zulassung von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, ist in den USA allerdings noch nicht erhältlich. Mit dem Kauf von Belkin will Alcon DSLT weiterhin in der EU und in Grossbritannien anbieten und bis Ende 2024 auch für Ärzte in den USA verfügbar machen. Alcon integriert DSLT zudem in sein Alcon-Vision-Suite-Ökosystem.