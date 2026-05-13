Die britische Ratingagentur Moody's hat das Kreditrating des Augenheilkonzerns Alcon mit «Baa1» bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten. Das Unternehmen verfüge weiterhin über starke Marktpositionen im globalen Augenheilmarkt sowie über eine solide Finanzlage, teilte Moody's am Mittwoch nach einer periodischen Überprüfung mit.