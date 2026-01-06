An der Börse ging es für die Aktien von Staar zunächst aber nach unten. Gegen 16.10 Uhr verloren die Titel zu Börsenauftakt an der Nasdaq gut 12 Prozent auf 20,95 Dollar. Demgegenüber rücken die Alcon-Papiere an der Schweizer Börse vor und notieren mit 2,6 Prozent im Plus.