Eine klare Steigerung strebt Alcon bei der operativen Kernmarge an, die nach dem Rückgang auf 19,0 Prozent im Jahr 2025 im laufenden Jahr um 70 bis 170 Basispunkte verbessert werden soll. Unterstützung bietet ein Kostenprogramm, das 2026 die Hälfte der gesamthaft angestrebten Einsparungen von 100 Millionen Dollar liefern soll. Allerdings werde das Programm auch einmalige Kosten in Höhe von 150 Millionen verursachen, hiess es.