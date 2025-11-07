aoGV jetzt am 19. Dezember geplant

Alcon hatte Anfang Augst die Übernahme von Staar Surgical für einen Gesamtpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar (28 USD pro Alcon-Aktie) vermeldet. Dagegen gab es aber schnell grösseren Widerstand. u.a. von einer Aktionärsgruppe um Broadwood Partners, die 27,5 Prozent an Staar hält. Bemängelt wird etwa der zu tiefe Kaufpreis. Die vorgeschlagene Transaktion sei das «Ergebnis eines ungünstigen Zeitpunkts, eines fehlerhaften Verfahrens und erheblicher Interessenkonflikte», hiess es in einer im September veröffentlichten Stellungnahme von Broadwood.