Dabei wirft der Grossaktionär dem Management vor, nicht den bestmöglichen Preis für die Übernahme ausgehandelt zu haben. «Die Bewertungen in der gesamten Branche sind in den letzten drei Monaten deutlich gestiegen, die Zinssätze sind gesunken.» Zudem hätten sich auch die Aussichten des Unternehmens verbessert. «Allein die Ausweitung der Handelsmultiplikatoren im gesamten Medizintechniksektor rechtfertigt einen höheren Preisanstieg als den mageren Aufschlag, den Alcon bietet», so die Stellungnahme.