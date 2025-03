Aurion werde weiterhin als separate Gesellschaft operieren, wie Alcon am Mittwoch mitteilte. Mit der Unterstützung von Alcon werde das Unternehmen sein Zelltherapieprodukt AURN001 zur Behandlung von Hornhautödemen in die Phase 3 bringen. Der bisherige Forschungsleiter Arnaud Lacoste werde per sofort die Leitung von Aurion übernehmen, wie es weiter heisst.